تصفيات مؤهلة لكأس العالم.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يقام اليوم الإثنين 10 يونيو 2024، العديد من المباريات في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويسعى منتخب مصر لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى عندما يلاقي غينيا بيساو، بينما تريد هولندا الاستعداد ليورو 2024 على أكمل وجه عندما تلاقي أيسلندا.
التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026
الصومال ضد بوتسوانا - 4 عصرا - SSC
مدغشقر ضد مالي - 4 عصرا - SSC
غينيا الاستوائية ضد مالاوي - 4 عصرا - SSC
غينيا بيساو ضد مصر - 7 مساءً - أون تايم سبورتس 1
بنين ضد نيجيريا - 7 مساءً - SSC
أوغندا ضد الجزائر - 7 مساءً - SSC
غينيا ضد موزمبيق - 10 مساء - SSC
غانا ضد أفريقيا الوسطى - 10 مساء - SSC
بوركينا فاسو ضد سيراليون - 10 مساء - SSC
مباريات ودية دولية
هولندا ضد أيسلندا - 9.45 مساء - بي إن سبورتس 3
بولندا ضد تركيا - 9.45 مساء - بي إن سبورتس 2