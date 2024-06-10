تصفيات مؤهلة لكأس العالم.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يقام اليوم الإثنين 10 يونيو 2024، العديد من المباريات في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى عندما يلاقي غينيا بيساو، بينما تريد هولندا الاستعداد ليورو 2024 على أكمل وجه عندما تلاقي أيسلندا.

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

الصومال ضد بوتسوانا - 4 عصرا - SSC

مدغشقر ضد مالي - 4 عصرا - SSC

غينيا الاستوائية ضد مالاوي - 4 عصرا - SSC

غينيا بيساو ضد مصر - 7 مساءً - أون تايم سبورتس 1

بنين ضد نيجيريا - 7 مساءً - SSC

أوغندا ضد الجزائر - 7 مساءً - SSC

غينيا ضد موزمبيق - 10 مساء - SSC

غانا ضد أفريقيا الوسطى - 10 مساء - SSC

بوركينا فاسو ضد سيراليون - 10 مساء - SSC

مباريات ودية دولية

هولندا ضد أيسلندا - 9.45 مساء - بي إن سبورتس 3

بولندا ضد تركيا - 9.45 مساء - بي إن سبورتس 2