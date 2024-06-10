شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالدوري المصري لأول مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الاهلى بطلا للدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه في مثل هذا اليوم 10 يونيو 1949 بعد فوزه على فريق يونان الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة المؤجلة من بداية الدور الثانى.



حملت أهداف الأهلى توقيع السيد حسين عطية "توتو" على هدفين، وحسين مدكور كابتن الفريق لهدف، بينما نال كلابسيس شرف تسجيل هدف الجالية اليونانية الوحيد فى شباك الأهلى فى مسابقة الدوري، عندما نجح فى هز شباك كمال حامد حارس الأهلي.



شارك فى تتويج الأهلى باللقب الأول تحت قيادة لبيب محمود، كل من حسين مدكور، ومحمود حمدى كروان كباتن الفريق، ومعهم كمال حامد، وأحمد مكاوي، وفؤاد صدقي، ومحمد أبوحباجة وحلمى أبوالمعاطي، ومحمد لهيطة، عبدالعزيز همامي، والسيد حسين عطية توتو، وسيد عثمان، وسيد بخيت، ووديع عجوة، عبداللطيف تامر، عبدالمنعم شطارة، وصبحى يونس، ومعهم من الصاعدين صالح سليم، وفتحى خطاب، والحارس يحيى الصغير.



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".