شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر جلسة جوميز لتحديد متطلبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مجلس الإدارة سينتظر تقرير جوزيه جوميز حتى يتم تحديد الصفقات التي سيتم التعاقد معها فور حل أزمة إيقاف القيد الموقعة على النادي حاليًا.

وأضاف المصدر، أن جوميز من سيختار صفقات الفريق للموسم المقبل، حتى تكون التدعيمات وفقًا لرؤيته الفنية، وحسب احتياجاته.

ويسعى الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد التى تم توقيعها على النادى بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، فى أسرع وقت، حتى يتسنى له التعاقد مع صفقات، وتدعيم الفريق بصفقات جديدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدمب نادى الزمالك لمواجهة سيراميكا فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى.