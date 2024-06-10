النصر السعودي يستهدف التعاقد مع بطل كأس العالم

يستهدف نادي النصر السعودي، التعاقد مع بطل كأس العالم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت تقارير صحفية أرجنتينية، أن نادي ‎النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع ايميليانو مارتينيز صاحب الـ31 عامًا،حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يأتي ذلك بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا، عن حراسة مرمى النصر السعودي، بعد رغبة النادي في خروجه، بعد أن تم استبعاده من حسابات الجهاز الفني بقيادة لويس كاسترو.

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وهناك عدة أسماء جاءت على طاولة النصر السعودي، من أجل ضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتأمين عرين العالمي في الموسم المقبل.

وكان إيميليانو مارتينيز، قد توج بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين النسخة الأخيرة عام 2022، التي أقيمت في قطر.

جدير بالذكر أن النصر كان قد أنهى الموسم المنصرم محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد82 نقطة.

كما أن العالمي خسر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.