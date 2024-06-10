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الأهلي يبحث عن بديل على معلول على طريقة وسام أبو علي

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي البحث عن التعاقد مع ظهير أيسر جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض غياب التونسي علي معلول الظهير الأساسي، والذي تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس وأجرى عملية جراحية وسيغيب عن الملاعب فترة من 4 إلى 6 أشهر، حيث يرغب الجهاز الفني فى ضم ظهير أيسر جديد.

 

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على أكثر من سيناريو بشأن التعاقد مع ظهير أيسر، منها البحث عن ظهير أيسر أجنبي، بالتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي الحالي والوداد المغربي السابق، أو التعاقد مع ظهير أيسر مصرى يلعب فى أو في من مزدوجي الجنسية الذين يلعبون فى الدوريات الأوروبية والخليجية.

 

كما يوجد خيار رابع وهو التعاقد مع ظهير أيسر يحمل الجنسية الفلسطينية على غرار ما حدث مع الفلسطيني وسام أبو علي، لأن التعاقد مع لاعب فلسطيني لن يتم معاملته كلاعب أجنبي، وسيتم قيده في قائمة الأهلي كلاعب محلي، ولا يكون النادي بحاجة للتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب نظير قيد اللاعب الجديد.

 

بدأ معلول رحلته مع النادي الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

ونجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

وحصد معلول مع النادي الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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