شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن بديل على معلول على طريقة وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي البحث عن التعاقد مع ظهير أيسر جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض غياب التونسي علي معلول الظهير الأساسي، والذي تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس وأجرى عملية جراحية وسيغيب عن الملاعب فترة من 4 إلى 6 أشهر، حيث يرغب الجهاز الفني فى ضم ظهير أيسر جديد.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على أكثر من سيناريو بشأن التعاقد مع ظهير أيسر، منها البحث عن ظهير أيسر أجنبي، بالتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي الحالي والوداد المغربي السابق، أو التعاقد مع ظهير أيسر مصرى يلعب فى الدوري المصري أو في من مزدوجي الجنسية الذين يلعبون فى الدوريات الأوروبية والخليجية.

كما يوجد خيار رابع وهو التعاقد مع ظهير أيسر يحمل الجنسية الفلسطينية على غرار ما حدث مع الفلسطيني وسام أبو علي، لأن التعاقد مع لاعب فلسطيني لن يتم معاملته كلاعب أجنبي، وسيتم قيده في قائمة الأهلي كلاعب محلي، ولا يكون النادي بحاجة للتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب نظير قيد اللاعب الجديد.