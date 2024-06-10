شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن بديل على معلول على طريقة وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل مسئولو النادي الأهلي على أكثر من سيناريو بشأن التعاقد مع ظهير أيسر، منها البحث عن ظهير أيسر أجنبي، بالتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي الحالي والوداد المغربي السابق، أو التعاقد مع ظهير أيسر مصرى يلعب فى الدوري المصري أو في من مزدوجي الجنسية الذين يلعبون فى الدوريات الأوروبية والخليجية.
بدأ معلول رحلته مع النادي الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.
وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.
ونجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.
وحصد معلول مع النادي الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.
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