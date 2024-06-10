شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم الاثنين فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار منتخب مصر وغينيا بيساو

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولات الثلاث الأولى بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار، قبل أن يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة بالقاهرة.



وفى المقابل يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا سلبيًا.

2_أرقام حسام حسن مع الفراعنة قبل مواجهة غينيا بيساو

لعب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن 3 مباريات حققوا الفوز في مباراتين وخسروا لقاء وسجلوا 5 أهداف وتلقت شباكهم 5 أهداف أيضاً.



3_مجموعة مصر وغينيا بيساو

يقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.



4_القيمة التسويقية لمنتخب مصر وغينيا بيساو



102.70 مليون يورو القيمة التسويقية للفراعنة، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب غينيا بيساو 18.73 مليون يورو.

5_تاريخ مواجهات منتخب مصر وغينيا بيساو

ولم يسبق أن واجه الفراعنة منتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، بل كانت المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021-2022.

وسجل وقتها محمد صلاح هدف الفوز الوحيد للفراعنة في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الغد بين مصر وغينيا بيساو هي الأولى بينهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم..