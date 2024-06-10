شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب جوميز بسرعة تجهيز تقرير الصفقات والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني سرعة تجهيز تقرير مفصل عن الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حتى يتثنى لها البدء فى التفاوض مع المطلوب التعاقد معهم.

كما طلبت الادارة من المدير الفنى تحديد قائمة اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق لعدم الاحتياج لخدماتهم فى المرحلة المقبلة ليتمكنوا من البحث عن عروض لهم خلال الميركاتو الصيفى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.