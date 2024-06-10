شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه النصر الليبي ودياً استعداداً للزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي المصري، في الرابعة والنصف عصر اليوم الاثنين، مع فريق النصر الليبي، متصدر المجموعة الأولى والمتأهل للدورة السداسية لتحديد بطل الدوري، فى مباراة ودية تجمع الفريقين باستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بالزمالك فى السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.

ويسعى علي ماهر، المدير الفني للمصري، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم، قبل اللقاء المرتقب أمام الفريق الأبيض.

وكانت مباراة الدور الأول بين المصري والزمالك، قد انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.