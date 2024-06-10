شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نوران جوهر بعد حصد بطولة بريطانيا للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، عن سعادتها بعد التتويج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التي تعد واحدة من أعرق البطولات في تاريخ اللعبة.

وكتبت نوران جوهر عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: الحمد لله بطولة بريطانيا المفتوحة 2024، شعور رائع أن أفوز بهذا اللقب المرموق للمرة الثانية في مسيرتي الاحترافية.

أضافت: حان الوقت لإعادة للاسترخاء قبل الاستعداد للبطولة الأخيرة في الموسم "بولة العظماء الثمانية" في سياتل، تحدي كبير أخير.



نوران جوهر



نوران جوهر



نوران جوهر ومصطفى عسل

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية ببطولة بريطانيا على نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً وحامل لقب البطولة بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 91 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 17-15, 3-11, 7-11, 11-4.

كما توج البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، وفاز مصطفى عسل على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 2-11, 13-11, 4-11, 12-10.