شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه غينيا بيساو للتحليق بصدارة المجموعة فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم الإثنين، مواجهة غاية في الأهمية عندما يلتقى منتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر المباراة من أجل الفوز بالثلاث نقاط والوصول للنقطة 12 للتحليق بعيدا بصدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، بينما يسعى أصحاب الأرض لتحقيق المفاجأة والفوز على الفراعنة مستغلين عاملى الأرض والجمهور، خاصة أن غينيا بيساو في المركز الثانى بالمجموعة برصيد 5 نقاط.

من جهته استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على العودة لطريقة 4 – 3 – 3 بدلا من طريقة 3 – 5 – 2 ، حيث يعود محمد حمدى الظهير الأيسر من الإيقاف على أن يشارك أساسيا على حساب أحمد سيد زيزو، كما يعود حمدى فتحى للمشاركة في وسط الملعب بدلا من مركز الليبرو المتقدم كما كان الحال في المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو.



ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدى، خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.



وفي المقابل، يعتمد منتخب غينيا بيساو في حراسة المرمي على اللاعب دوجوكو صاحب الخبرات وفي خط الدفاع يأتي الرباعي مارسيلو دجالو وأوبا سانجانتي وجيفرسون إينكادا ومانكوني سوريانو.



كما يعول منتخب غينيا بيساو على قدرات الرباعي في خط الوسط جانيو بيكل و داليشيو ونانو وألفا سيميدو ، وفي خط الهجوم يحل الثنائي بالدي وفرانكيلنو ديجيو.



ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.



بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.



ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.