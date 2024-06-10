اليوم.. منتخب مصر يصارع غينيا بيساو في مواجهة نارية بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر، مغامرة جديدة، عندما يحل ضيفًا على غينيا بيساو، مساء اليوم الإثنين، أمام 20 ألف متفرج بملعب "24 سبتمبر"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



ويسعى المصريون، بجهازهم الفني الوطني، بقيادة العميد حسام حسن، لحصد عدة مكاسب، الثلاث نقاط ومواصلة الفوز والهيمنة على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، والمضي قدماً نحو تحقيق حلم المونديال، والعودة مجدداً لأعظم نهائيات كروية في كرة القدم، بعدما غاب الفراعنة عن النسخة الماضية في قطر 2022.

وجاء النظام الجديد لكأس العالم، ليعزز فرص الفراعنة في الوصول إلى أمريكا الشمالية، حيث سيتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات التسع بحسب النظام الجديد الموسع، بمشاركة 48 منتخبا، وذلك بدلاً عن 32 فريقاً، فيما تخوض أفضل 4 منتخبات وصيفة ملحقا فيما بينهم لتحديد من سيخوض الملحق الدولي.

ويتصدر منتخب مصر، تحت إدارة التوأم، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي، وسيراليون، وأخيراً حصد ثلاث نقاط غالية أمام بوركينا فاسو، الخميس الماضي، عقب الفوز عليهم بالقاهرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في المقابل، يحتل منتخب غينيا بيساو، الملقب بالكلاب البرية، المركز الثاني برصيد 7 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو، ثم تغلب على جيبوتي، يليه التعادل السلبي مع إثيوبيا.

