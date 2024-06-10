شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك.. موعد عودة مباريات الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقف الآن مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب خوض منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، وخاض منتخب مصر مباراة الجولة الثالثة الخميس الماضي، وعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، عقب الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.

ويستأنف الدوري المصري عقب نهاية الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويعود الدوري الخميس 13 يونيو، بلقاء فيوتشر والجونة، وبيراميدز ضد سموحة.



ويستأنف الأهلي والزمالك مبارياتهم يوم الجمعة 14 يونيو، عندما يلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، والفارس الأبيض منافسه سيراميكا.

مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري

الخميس 13 يونيو

بيراميدز& سموحة..7 مساء

مودرن فيوتشر & الجونة..7 مساء



الجمعة 14 يونيو

سيراميكا & الزمالك..7 مساء

الأهلى & فاركو..7 مساء

جدول هدافي الدوري المصري



وقبل مباريات المؤجلة يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.