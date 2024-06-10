شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تعديل عقد مروان عطية بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل عقد مروان عطية لاعب وسط الفريق في المرحلة القادمة، تقديرا للاعب الذى أصبح من العناصر الأساسية فى صفوف الفريق الأحمر في الموسمين الأخيرين، وأصبح من أهم اللاعبين فى منطقة الوسط الدفاعي، ويشارك بصفة أساسية مع الأهلي فى مختلف البطولات.

ومن المقرر أن يفتح مسئولو النادي ملف تعديل عقد مروان عطية عقب عودة اللاعب من تجمع منتخب مصر بعد انتهاء مباراته أمام غينيا بيساو مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بما يتناسب مع جهود اللاعب ودوره المؤثر مع الفريق في الفترة الأخيرة.