شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تعديل عقد مروان عطية بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يفتح مسئولو النادي ملف تعديل عقد مروان عطية عقب عودة اللاعب من تجمع منتخب مصر بعد انتهاء مباراته أمام غينيا بيساو مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بما يتناسب مع جهود اللاعب ودوره المؤثر مع الفريق في الفترة الأخيرة.
ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.
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