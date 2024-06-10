شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فى بيراميدز: رمضان صبحى لن يتم إيقافه يوما واحدا بأزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير مستجدات أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، والذى تعرض للإيقاف مؤخراً من قبل لجنة مكافحة المنشطات.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المهم الآن أن يمر رمضان من الأزمة الحالية على خير، هذا مستقبل وحياة وبيت مفتوح، خاصة أن العينة لا يوجد بها مادة محظورة، ولكن خطأ تقني حدث فى موضوع العينة".

وأضاف شوبير، "الوادا إذا اقتنع بما تم سيكون الاكتفاء بالمباراتين الذين تم إيقاف رمضان فيهما وقد يقتنع بالإهمال والأمر يستغرق 4 أشهر، الأمر الأخير أن تكون العقوبة مغلظة".

وتابع، "تواصلت مع أحد المسؤولين في بيراميدز وأكد لى أن رمضان لن يتم إيقافه يوما واحدا، وأتمنى أن يحدث هذا ونرى اللاعب في الملعب وفى منتخب مصر".