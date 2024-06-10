شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع اليوم بكولر لوضع خطة الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ستجتمع اليوم، الاثنين، بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك للتعرف على طلباته في الميركاتو الصيفي.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لجنة التخطيط اجتمعت بالأمس فى النادي الأهلي، وستجتمع اليوم بكولر لمعرفة طلباته فى الصفقات لغلق هذا الملف".

وأضاف شوبير، "أفشة شارك في جزء من مباراة الأمس الودية، والأمر انتهى بين اللاعب وكولر، وقد يلعب مباراة فاركو ولا يوجد إيقاف لأفشة".

وتابع، "الأهلي لا يغير مدير كرة فى وسط الموسم، فجأة هذا لم يحدث والبعض يرشح أسماء بدلاً من خالد بيبو، ولكن هذا غير صحيح، ولا يوجد سبب لرحيل بيبو الآن من الأهلي، تردد اسم علاء ميهوب ولكنه ليس له تجربة إدارية، تجربته الوحيدة كانت مع مودرن فيوتشر، وعلاء ميهوب نفى ترشيحه لهذا المنصب بالأهلي".