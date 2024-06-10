شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: جوميز لم يطالب الزمالك بمستحقات والنادى يجهز دفعة من رواتب اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، لم يطالب إدارة النادي بأى مستحقات متأخرة، وذلك عقب تتويج الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جوميز لم يتحدث مع أحد بالزمالك بشأن مستحقاته، ويشعر بالضيق من تسريب هذ الكلام للإعلام والسوشيال ميديا، ويرى أن ذلك يؤثر على علاقته بالإدارة والجمهور".

وأضاف شوبير، "موتيابا أيضاً له مستحقات 3 أشهر والنادي يجهزها، ويجهز جزءا كبيرا من المستحقات سيتم صرفها للاعبين خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يطلب شيئا من النادي".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية بسبب تراكم الديون على النادي، وصدور قرارات من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" بإيقاف القيد لحين سداد الميديونيات والتي بلغت قرابة 3 ملايين يورو مطلوب سدادها فوراً وعلى نحو عاجل، مقسمة إلى 2 مليون و400 ألف يورو للمغربى خالد بوطيب، و26 ألف دولار لروى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، و450 ألف يورو لصالح البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك.