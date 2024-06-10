شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق باب الرحيل أمام مروان عطية وكولر يطلب التعاقد مع 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع 5 لاعبين على الأقل فى 5 مراكز خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كولر طلب التعاقد مع 5 لاعبين فى الأهلي، 2 أو 3 مدافعين، بينهم بديل لـ علي معلول، وجناح ورأس حربة".

وأضاف شوبير، "من المؤكد أن كولر تلقى عدداً من العروض، ولكن المدرب مستمر مع الأهلي لأنه لم ير هذه الشعبية من قبل واسمه اتعرف فى العالم كله".

وتابع، كولر كان مقتنعاً بكوناتيه ولكن وكيل أعمال اللاعب قال إن هناك عروضاً كثيرة وسيتم دراستها بعد الأجندة الدولية، وألمح إلى أن اللاعب يبحث عن عرض مادي عالٍ، وقال إن هناك عروضاً أوروبية وخليجية، وهذا من أنواع التسويق، وسنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

وعن العروض الخليجية لمروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر، قال شوبير، "هناك كلام كثير عن عرض سعودي لمروان عطية، لكن المؤكد أن مروان عطية لم يتلق أي عرض رسمي لأى نادٍ خارجي، سواء عربي أو أجنبي، وقد يكون هناك عروض لدى وكيل أعماله، لكن الأهلي لم يتلق أي عرض بخصوص اللاعب، والنادي لن يستغنى عنه لأنه من أهم لاعبي الفريق".