أحمد بلال: محمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الفراعنة أمام غينيا بيساو الليلة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن محمد شريف مهاجم الفراعنة هو الأنسب لقيادة هجوم المنتخب الوطنى الليلة فى مباراته أمام غينيا بيساو فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أحمد بلال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يا حلو صبح نهارنا أون" مع الإعلامى محمد منير والإعلامية أميرة أسامة عبر راديو أون سبورت إف إم، "لو محمد شريف فايق وفى يومه لازم يشارك النهارده عشان نستغل سرعاته فى الهجمات المرتدة أمام غينيا بيساو".

وأضاف أحمد بلال، "حسام حسن هو اللى يقدر يحدد حالة محمد شريف من خلال التدريبات الأخيرة، خاصة أن المنتخب لازم يكسب انهارده عشان يواصل الحفاظ على العلامة الكاملة ويريح وهو متصدر ومحقق الفوز فى كل مبارياته وده يديه ثقة كبيرة".

وتابع أحمد بلال، "الكرة الأفريقية تطورت كثيراً ولازم نقدر نعدى كل تحدى بيقابلنا عشان نحقق حلم التأهل لكأس العالم".

برنامج "يا حلو صبح نهارنا أون" من تقديم محمد منير وأميرة أسامة وإسراء سعد ورئيس التحرير عمرو حجاج وإعداد لبنى عبد الله وإيمان جمال، ويذاع يومياً من الأحد للخميس عبر راديو أون سبورت إف إم من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة.