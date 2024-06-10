دي ماريا يقود الأرجنتين لفوز ودي على الإكوادور

الرياص - اسماء السيد - شيكاغو: قاد جناح بنفيكا البرتغالي أنخل دي ماريا المنتخب الأرجنتيني بطل العالم الى الفوز على نظيره الإكوادوري 1 0 في مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت الأحد في شيكاغو ضمن الاستعداد لبطولة كوبا أميركا، وذلك بتسجيله الهدف الوحيد.

وفي ظل جلوس ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، حمل دي ماريا شارة القائد وسجل هدفه الدولي الحادي والثلاثين في الدقيقة 40 من اللقاء بعد تمريرة من كريستيان روميرو.

ودخل ميسي في الدقيقة 56 بدلاً من دي ماريا بالذات، لكنه عجز عن مساعدة أبطال العالم على تعزيز النتيجة التي بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وتخوض الأرجنتين مباراة ودية أخرى الجمعة في ماريلاند ضد غواتيمالا قبل بدء حملة الدفاع عن لقبها بطلة لكوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة.

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في البطولة القارية ضد كندا في 20 حزيران (يونيو) ضمن المجموعة الأولى التي تضم البيرو وتشيلي.

أما الإكوادور، فتلعب ضمن المجموعة الثانية بجانب فنزويلا ومنتخبين من الكونكاكاف هما المكسيك وجامايكا.