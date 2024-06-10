موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ملعب 24 سبتمبر لمتابعة المواجهة المرتقبة لمنتخب مصر الذي يحل ضيفاً على منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

يدخل الفراعنة مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد الفوز في الثلاث مباريات السابقة، وآخرها مباراة بوركينا فاسو بهدفين لهدف في أول ظهور رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة النتائج المميزة والإقتراب خطوة أخرى من حسم بطاقة العبور لبطولة كأس العالم.

ووجه حسام حسن، عدة تعليمات للاعبين، قبل مواجهة غينيا بيساو مساء الليلة، مطالباً بالضغط المبكر والمكثف وإحراز هدف في أول 15 دقيقة من اللقاء، كما حدث في مباراة بوركينا فاسو.

وشدد العميد على لاعبي خط الدفاع باليقظة، وإيقاف سرعات مهاجمي غينيا بيساو، كما وجه بسرعة التحولات الهجومية والمرتدات من الخط الخلفي إلى الأمامي، وذلك لاستغلال الاندفاع المنتظر من أصحاب الأرض، وهو ما تلقاه اللاعبين، على ان يتم تنفيذه بدقه ضد كتيبة الكلاب البرية.



موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم عبر قنوات أون تايم سبورتس.