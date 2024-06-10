رقم مميز ينتظر محمد صلاح في مباراة غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر قائد المنتخب المصري محمد صلاح، رقماً تاريخياً، حال مشاركته في مباراة الليلة اام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويصل محمد صلاح حال مشاركته في مواجهة غينيا بيساو إلى مباراته رقم 100 بقميص المنتخب الوطني ليضنم لقائمة ذهبية لأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع الفراعنة.

وكان أول لقاء لصلاح بقميص المنتخب المصري الأول، في 3 سبتمبر عام 2011، أمام سيراليون، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من الوصول إلى 100 مباراة دولية أو أكثر رفقة المنتخب الوطني، 12 لاعباً، وهم أحمد حسن، حسام حسن، عصام الحضري، أحمد فتحي، إبراهيم حسن، هاني رمزي، وائل جمعة، أحمد الكاس، عبد الظاهر السقا، ربيع ياسين، محمد أبو تريكة، محمد النني.