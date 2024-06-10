موعد مباراة بولندا وتركيا اليوم الودية استعدادًا لـ يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب بولندا نظيره منتخب تركيا مساء اليوم الإثنين، في مباراة ودية تترقبها الجماهير، استعدادًا لبطولة الأمم الأوروبية 2024، والتي ستنطلق في منتصف شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة بولندا ضد تركيا، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS 2".

جدير بالذكر أن المنتخب البولندي ألتقي بنظيره المنتخب التركي في 17 مباراة في جميع المسابقات، حيث فاز منتخب بولندا في 11 مباراة، بينما فاز منتخب تركيا في 3 لقاءات، وتعادلا في مثلهم.

ويأمل المنتخب البولندي أن يتأهل للدور قبل النهائي بالنسخة الحالية من البطولة خاصة وأن أبرز إنجازاته في البطولة الأوروبية هو الوصول لدور الثمانية.

لا يملك المنتخب البولندي تاريخا كبيرا في البطولة الأوروبية، ولكنه يملك تاريخا لا بأس في كأس العالم حيث شارك في تسع نسخ من البطولة وكانت أبرز نتائجه هو احتلال المركز الثالث في نسختي 1974 و1982.

وستكون مهمة المنتخب البولندي في النسخة الحالية من البطولة صعبة وشاقة لاسيما وأنه سيواجه منتخبات لديها تاريخا كبيرا في اليورو، حيث يفتتح مبارياته في النسخة الحالية بمواجهة المنتخب الهولندي على ملعب فولكسبارك يوم 16 يونيو، وبعدها بخمسة أيام سيواجه منتخب النمسا على الملعب الأولمبي ببرلين قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم 2022، على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 25 يونيو.