استبعاد النجم "الغاضب".. تشكيل مصر المتوقع أمام غينيا بيساو الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، علي التشكيل الذي سيخوض به الصدام الكروي المرتقب مساء اليوم الإثنين، وذلك أمام منتخب غينيا بيساو، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الفراعنة اليوم مفاجئتان من العيار الثقيل، الأولي هي استبعاد إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك بعد الواقعة اللتي شهدتها المباراة الأخيرة.

وذلك بعدما قام اللاعب بتجاهل حسام حسن وشقيقه ابراهيم أثناء استبداله من المباراة، تعبيرًا عن غضبه وعدم رضاه بقرار المدير الفني للمنتخب.

كما استقر حسام حسن على عودة محمد حمدي لقيادة الجبهة اليسرى، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تعرضه للإيقاف.

تشكيل مصر المتوقع أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، زيزو .

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، ومحمد صلاح.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي بسداسية دون رد، وسيراليون بهدفين دون رد، ثم الانتصار الأخير أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق غينيا بيساو المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا سلبيًا في المباراة الأخيرة.