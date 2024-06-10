شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مختلف ينتظر منتخب مصر فى مباراته أمام غينيا بيساو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مباراة قوية فى السابعة مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقى منتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر (الرابعة عصرًا بتوقيت غينيا بيساو)، وسيكون الطقس في هذا التوقيت كما يلي:



- درجة الحرارة: 33.

- تواجد سحب وغيوم بنسبة 99%.

- نسبة الرطوبة 56%.

- احتمالية سقوط الأمطار 16%.

- رياح جنوبية غربية بسرعة 20 كم/س.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع إثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.