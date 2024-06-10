شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر رمضان صبحى بعد لجنة الاستماع فى أزمة المنشطات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بـ نادى بيراميدز، لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات المصرية فى مقر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

الخطوة المقبلة

وينتظر رمضان صبحى صدور أي قرار من لجنة الاستماع، لتكون الخطوة المقبلة هى الذهاب إلى لجنة الاستئناف وبعد ذلك المحكمة الرياضية كاس أو يذهب إلى المحكمة الرياضية مباشرة.

وكشف الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن رمضان صبحي عنده مخالفة فى كودين من أكواد المنشطات، وهما التلاعب فى العينة وانتهاك القواعد المنشطة، وبالتالي تم إيقافه إجبارياً.

وقال، "التلاعب فى العينة له عقوبة والانتهاك للقواعد له عقوبة، ومن يحدد القرار لجنة الاستماع تبعا للأكواد وتفسيرها، ولو ثبت على رمضان صبحي التلاعب والانتهاك يتم إيقافه من عامين لأربعة أعوام".