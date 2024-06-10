شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات المونديال قبل مواجهة غينيا بيساو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم الاثنين، ضيفاً على منتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.