مصطفى عسل يحتفل بتتويجه بلقب بريطانيا للاسكواش: أعرق بطولة فى اللعبة

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القاهرة - سامية سيد - احتفل البطل المصري الشاب مصطفى عسل ، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً، بتتويجه ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها برمنجهام خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكتب مصطفى عسل عبر حسابه على فيس بوك، "بطل بطولة إنجلترا المفتوحة 2024، أعرق البطولات العالمية فى اللعبة".



مصطفى عسل



مصطفى عسل

وتوج مصطفى عسل ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، وفاز مصطفى عسل على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 2-11, 13-11, 4-11, 12-10.

كما فازت نوران جوهر في المباراة النهائية ببطولة بريطانيا على نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً وحامل لقب البطولة بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 91 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 17-15, 3-11, 7-11, 11-4.