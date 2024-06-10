شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الملاكمة يطير إلى رومانيا صباح غد بعد انتهاء التأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب الملاكمة إلى رومانيا فى الساعات الأولى من صباح غد، الثلاثاء، للمشاركة فى بطولة الحزام الذهبى المحدد لها الفترة من 12 حتى 17 يونيو الجارى استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

من جانبه أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة ، أن البعثة تتكون من اللاعبين عبد الرحمن عرابى وعمر العوضى ويمنى عياد ورحمة محفوظ، بعد محاولات إنهاء تأشيرات السفر إلى رومانيا.

كما أكد غنيم إمكانية لحاقه بالبعثة خلال اليومين المقبلين لرئاسة بعثة المنتخب المشارك فى البطولة.

ووصلت بعثة المنتخب من معسكر أوزبكستان مؤخرا بعد خوض معسكر مثمر استمر لأكثر من 10 أيام، مشيراً إلى أن بطولة الحزام الذهبى تقام خلال الفترة من 11 و حتى 17 يونيو المقبل.

وحصد لاعبو منتخب مصر للملاكمة مؤخراً ميداليات متنوعة لمصر فى دورة الألعاب الأفريقية في غانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الماضى.

وحقق لاعبو المنتخب المصري للملاكمة فضيتين، جاءت عن طريق الثنائي رحمة محفوظ في وزن 60 كجم، وعمر العوضي فضية وزن 71 كجم.

وكان علي السلاموني قد حصد على برونزية وزن 92 كجم، كما توجت يمنى عياد ببرونزية وزن 54 كجم.