شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استعد المنتخب لمواجهة غينيا بيساو ودخول محمد صلاح نادى المائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو مختار، مراسل قنوات أون تايم سبورتس الموجود فى غينيا بيساو، أبرز الاستعدادات النهائية لمنتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو فى السابعة مساء اليوم بالجولة الرابعة فى التصفيات الأفريقية المرهلة لكأس العالم 2026.

وقال مختار، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن المعنويات مرتفعة جداً، قبل المباراة، مشيرا إلى أن الأقرب لعب اللقاء بخطة 4 /3 /3، مؤكدا جاهزية إمام عاشور للقاء اليوم.

وأضاف مختار، أن مشاركة محمد صلاح فى لقاء اليوم تعد المشاركة الـ100 مع المنتخب عبر تاريخه.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.



ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.