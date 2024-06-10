كولر يرفض عودة المعارين ويصر على ضم كوناتي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أعلن للجنة التخطيط عن عدم اقتناعه بيوسف أيمن المحترف بالدحيل القطري.

وأضاف شبانة ان من أسباب عدم اقتناع السويسري باللاعب هو عدم مشاركته في الفترات الأخيرة.

واستكمل شبانة ان كولر أيضا ابدى عدم رغبة في استرجاع جميع المعارين خارج الفريق الأحمر.

واختتم شبانة حديثه قائلا ان السويسري مقتنع تماما بالمهاجم البوركيني كوناتي وطالب لجنة التخطيط بالتعاقد معه في أقرب فرصة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية بشأن اقتراب كوناتي من الانضمام إلى صفوف الأهلي، وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه الروسي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة القادمة من أجل الاستمرار على المنافسة في كافة البطولات وخاصة بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الأهلي في الفترة الحالية لمواجهة فاركو، في الجولة الـ11 المؤجلة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.