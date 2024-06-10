شرارة أزمة.. ريال مدريد يتحدي الفيفا ويُعلن مقاطعته لمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - فجر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، مفاجأة مدوية في الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلن عن قرار الفريق بعدم المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وأكد أنشيلوتي أن السبب وراء هذا القرار، هو المقابل المادي المنخفض الذي سيمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" للأندية المشاركة.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية نُشِرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين: "مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريدون منحنا هذا المبلغ طوال البطولة، ومثلنا سوف ترفض عدد من الأندية دعوة فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025".

وتابع أنشيلوتي: " يمكن للفيفا أن ينسى الأمر، النادي واللاعبين لن يشاركوا في تلك البطولة".

وأختتم مدرب ريال مدريد، "أعتقد أن الأندية الأخرى سترفض دعوة الفيفا للمشاركة فى تلك البطولة".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق أن هناك أندية أوروبية أخري ، تفكر في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025، بشكله الجديد، بسبب عدم مراعاة الضغط الذي يتعرض له اللاعبون.

وينذر قرار ريال مدريد بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بوجود أزمة مرتقبة مع «فيفا»، الذي كان يجهز دعمًا ماليًا كبيرًا للأندية المشاركة، من خلال عوائد حقوق الرعاية.

ومن المنتظر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، من بينهم النادي الأهلي.