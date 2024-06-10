مهاجم أجنبي "هدية" للزمالك من ممدوح عباس.. وعواد يماطل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة الأسبق لنادي الزمالك سيساهم في صفقات الفريق الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة ان عباس سيقوم بالتعاقد مع مهاجم أجنبي اهداء منه للقلعة البيضاء والجماهير.

واستكمل شبانة قائلا : ان وسط محاولات الادارة تجديد عقود محمد عواد، الا ان الحارس أظهر مماطلة في تجديد عقده مع الفريق.

واختتم شبانة قائلا : ان هناك عروض خارجية مقدمة للاعب من ضمنها الدوري التركي.

في سياق متصل ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية من الإتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف لإنهاء أزمة حصول البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على مستحقاته الماليه المتأخرة.

وتبلغ مستحقات جوميز راتب شهرين مايقرب من ١٠٠ ألف دولار بالإضافة إلى مكأفاة الفوز بالبطولة كما سيتم من خلالها أيضا سداد جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب بين صفوف الفريق حمزه المثلوثي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري وموتيامبا.