حقيقة رحيل خالد بيبو عن الاهلي وتعيين علاء ميهوب بدلا منه

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن رحيل خالد بيبو عن النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، وتعيين علاء ميهوب بدلًا منه.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كل شوية تخرج أخبار عن قرار مسئولي الاهلي برحيل خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأحمر، وتعيين شخص آخر بدلًا منه، وهذا الكلام غير صحيح”.

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وأضاف: “الاهلي لا يغير مدير كرة في منتصف الموسم، وبالمناسبة خالد بيبو فاز مع الأحمر بكل البطولات التي شارك فيها”.

وتابع: “سيد عبد الحفيظ مدير كرة تاريخي، وجميعنا فوجئ برحيله عن الفريق بنهاية الموسم الماضي بكل هدوء، وخالد بيبو مستمر في منصبه كمديرًا للكرة ولجنة التخطيط متمسكة به”.

وأكمل: “هناك حملة ممنهجة ضد خالد بيبو، وترديد اسم علاء ميهوب في هذا التوقيت من منتصف الموسم أمر مستغرب جدًا”.

واختتم: “علاء ميهوب مدرب جيد جدًا، ولكنه بعيد كل البعد عن منصب مدير الكرة في النادي الاهلي، ولا توجد أي مفاوضات معه من النادي الأهلي لتولي منصب مدير الكرة”.