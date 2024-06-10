مفاجأة صادمة بشأن أزمة منشطات رمضان صبحي

كشف الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على أن رمضان صبحي يواجه شبح الإيقاف لمدة أربعة سنوات؛ وذلك حال ثبوت مخالفته للقواعد المتعلقة بمكافحة المنشطات وتلاعبه في العينة الخاصة به.

وقال خميس في تصريحات تليفزيونية: “رمضان صبحي تواجد أمس في لجنة الاستماع وهي أول لجنة للتحقيق معه، وكان قد صدر قرار إدعاء له ثم تم إيقافه إجباريًا لحين الانتهاء من التحقيقات”.

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وأضاف: “هناك 11 بند في الكود الدولي المتعلق بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات، وبعد صدور قرا ر الإدعاء ضد اللاعب يحق للمنظمة الحديث لوسائل الإعلام”.

وتابع: “رمضان صبحي خالف كودين من أكواد المنشطات، وهما التلاعب في العينة وانتهاك القواعد المنشطة”.

وأكمل: “لو تم إثبات مخالفة رمضان صبحي لقواعد مكافحة المنشطات دون دوافع حقيقة من اللاعب سيواجه عقوبة إيقاف قد تصل إلى أربع سنوات”.

واختتم: “لجنة الاستماع لها ثلاث قرارات، وهي إما الموافقة على تفسير اللاعب وعدم توقيع عقوبة عليه، أو إيقافه بشكل اختياري لحين صدور عقوبة نهائية ضده، او توقيع عقوبة تتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه”.