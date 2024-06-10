بينهم ماني.. النصر السعودي يقترب من الإطاحة بثلاثي الفريق

اقترب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الرحيل عن صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، أن إدارة نادي النصر السعودي تتجه إلى الاستغناء عن الثنائي ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، والتعاقد مع جناحين بمستوى عالي.

من جانبها قالت صحيفة الرياضية، أن إدارة نادي النصر السعودي، استقرت على توقيع مخالصة مالية مع مرزوق تمبكتي، لاعب الفريق، خلال الأيام المقبلة، بعد قرار تقليص القائمة إلى 25 لاعب.

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يأتي ذلك بعد أن أبدى نادي الرياض رغبته في التعاقد مع مرزوق تمبكتي، نجم فريق النصر النصر، خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

جدير بالذكر أن فريق النصر كان قد أنهى الموسم المنصرم محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 82 نقطة.