قرار صادم من أنشيلوتي بشأن كأس العالم للأندية 2025

فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني مفاجأة مدوية بشأن رفض فريقه المشاركة في كأس العالم للأندية المقبل 2025.

وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم لأول مرة في تاريخ البطولة.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية لـ«II Giornale» اليوم: “ريال مدريد واللاعبون يرفضون المشاركة في تلك البطولة، وكذلك الأندية الأخرى سترفض دعوى الفيفا”.

وأضاف: “مباراة واحدة لريال مدريد بـ20 مليون يورو، والفيفا يريد منا خوض كل تلك المباريات في البطولة بهذا المبلغ، وهو أمر سلبي وغير منطقي بالمرة”.

واختتم: “سترفض الأندية الأخرى دعوة الفيفا للمشاركة في تلك البطولة مثلما سيفعل ريال مدريد”.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو عام 2025 حتى الـ13 من يوليو التالي بمشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم.

ويشارك أربعة أندية إفريقية في كأس العالم للأندية الموسع وهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.