قرار مفاجئ من حسام حسن قبل مواجهة غينيا بيساو

اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على تغيير طريقة اللعب قبل مواجهة غينيا بيساو اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الماضية على حساب بوركينا فاسو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات.

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وقرر حسام حسن العودة إلى طريقة اللعب المعتادة له 4-3-3 بعد أن لعب المباراة الماضية بطريقة لعب 3-5-2، حيث سيعود حمدي فتحي من مركز الليبرو إلى مركز لاعب ارتكاز ثالث في مباراة اليوم ضد غينيا بيساو.

ومن المقرر أن يدفع حسام حسن بمحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

واستقر حسام حسن على الدفع بثلاثي في وسط الملعب وهم حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو، والذي سيكون له أدوار هجومية أكبر.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد تسع نقاط حصدها من الفوز ثلاث مباريات، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في الوصافة برصيد خمس نقاط.