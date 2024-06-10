قرار صادم من كولر ضد أفشة في الاهلي

اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي قرارًا صادمًا ضد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وحسم كولر مصير أفشة مع الفريق الأحمر، حيث أوصى لجنة التخطيط بوضع اسم اللاعب على قائمة الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري لكونه خارج حساباته الفنية، كذلك في ظل الأزمات التي بدأ اللاعب في افتعالها مؤخرًا.

وكان أفشة قد أثار غضب مسئولي الفريق الأحمر بعد تصريحاته ضد عدد من نجوم الفريق الأول أثناء ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر.

أقرأ أيضًا.. أخر تطورات إصابة سيف الجزيري قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا

ومن المقرر أن يعقد مسئولو النادي الاهلي جلسة مع وكيل اللاعب لحسم مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.