إحداها مجانية.. موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي المنتخب الوطني المصري، مع نظيره غينيا بيساو، اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو، اليوم الإثنين، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، باحثا عن تحقيق الفوز لتعزيز الصدارة، والاقتراب خطوة من حلم التأهل للمونديال المقبل.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراة والخسارة في مثلها والتعادل في لقاء.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

وتقرر أن تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو، في السابعة مساء اليوم الإثنين، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، وأيضا قناة SSC سبورت السعودية المشفرة.