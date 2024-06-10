"شوبير هيلعب عليك بالسيجار".. ميدو يوجه رسالة نارية لـ محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة قوية، لمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، بسبب تصريحاته، عقب مباراة المنتخب الماضية أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر، في تحقيق الفوز على حساب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه على قناة المحور: "لم يعجبني حديث الشناوي بعد المباراة، وهذا يدل على عدم تحمله للضغوط، وتوقيت التصريح خاطئ، وكان من أسباب الهدف الأول، في مرمى منتخبنا أمام بوركينا".

أضاف: "أنا بحب الشناوي كثيرًا، ولكنه لم يتعود على وجود منافس بـ (يدبدب وراه)، ولو لم يعتاد على المنافسة مصطفى شوبير هيلعب عليه أساسي في الأهلي والمنتخب وهو بيشرب "سيجار".

جدير بالذكر، أن محمد الشناوي عاد للمشاركة مرة أخرى في المباريات، خلال مواجهة منتخب مصر الماضية أمام بوركينا فاسو، بعد غيابه لفترة كبيرة بسبب الإصابة بخلع في الكتف.