"عدم وجود ظهير كارثة".. مدرب المنتخب السابق يتحدث عن طريقة حسام حسن أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث ضياء السيد، نجم الأهلي السابق عن الطريقة الأمثل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى عدم وجود ظهير أيسر يُعد كارثة.

ويلتقي المنتخب الوطني اليوم الإثنين، أمام نظيره غينيا بيساو، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ضياء السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "حسام حسن قال إنه لجأ لطريقة مباراة 3\5\2 في مواجهة بوركينا فاسو بسبب الغيابات وعدم وجود ظهير أيسر".

وأضاف: "أعتقد أن حسام حسن سيعود لطريقة اللعب الطبيعية، وعدم وجود ظهير أيسر في مصر كارثة، وطريقة اللعب لا تتغير بسهولة، وكنت أفضل أن يتم تغيير خطة المباراة في فترة أخرى لأنها تحتاج لوقت ومجهود وتعليمات كبيرة".

وأتم تصريحاته: "اللاعبين تأثروا بالطريقة التي لعب بها حسام حسن في المباراة الماضية، وأبرزهم محمد عبد المنعم ومحمود تريزيجيه على الرغم من تسجيله لهدفين"

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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