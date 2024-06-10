بالأسماء.. 3 معلقين لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي المنتخب الوطني المصري، اليوم الإثنين مع نظيره، غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب الأخير.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز في الثلاث جولات الأولى، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط.

3 معلقين لمباراة مصر وغينيا بيساو

وتقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو، في السابعة مساء، على قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وقناة "ssc" السعودية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويتولى حاتم بطيشة التعليق على المباراة عبر قناة "ssc"، بينما يٌعلق مؤمن حسن على المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، بالصوتية الأولى، ومحمد سيد عفيفي في الصوتية الثانية.

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