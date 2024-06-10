"أتمنى ديانج".. تعليق قوي من عضو مجلس الزمالك بشأن عودة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على إمكانية عودة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الزمالك مرة أخرى.

وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي، بداية الموسم الحالي، بعد خوض رحلة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي بعد الرحيل من الزمالك.

وقال محمد طارق في برنامج تلفزيوني على قناة النهار: "إمام عاشور لن يعود مرة أخرى ولا أتمنى عودته، وهذا رأيي خاصة وأنه رحل من الزمالك باختياره".

أكمل: "لو هختار لاعب من الأهلي ينضم إلى نادي الزمالك، في الفترة المقبلة سيكون المالي أليو ديانج لأنه إضافة كبيرة، للقلعة البيضاء، ويمتلك إمكانيات مميزة".

وأوضح عضو مجلس الزمالك أن الأبيض، يفتقد للكوادر في المؤسسات على عكس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن عمر جابر قائد الفريق، قادر على أن يكون كادرا مستقبلًا.

وأتم تصريحاته: "أرى أن حازم إمام من الكوادر الزملكاوية الهامة في الوقت الحالي، وأتمنى أن يكون رئيسًا للنادي يومًا ما".

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