"التلاعب والانتهاك".. رئيس مكافحة المنشطات يكشف مفاجأة بشأن إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مفاجأة بشأن تطورات أزمة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، بعد خضوعه لجلسة استماع، ومخالفته لكودين مؤكدا إمكانية إيقافه 4 سنوات

قال حازم خميس، في لقاء تلفزيوني عبر القناة الفضائية المصرية: "رمضان صبحي عنده مخالفة في كودين من أكواد المنشطات، وهما التلاعب في العينة وانتهاك القواعد المنشطة، وبالتالي تم إيقافه إجباريا".

أضاف: "التلاعب في العينة لها عقوبة والانتهاك للقواعد له عقوبة، ومن يحدد القرار لجنة الاستماع تبعا للأكواد وتفسيرها"

أكمل: "لو ثبت على رمضان صبحي التلاعب والانتهاك، سيتم إيقافه من عامين لأربعة أعوام، والإجراء الأول لرمضان بعد صدور أي قرار من لجنة الاستماع هو الذهاب إلى لجنة الاستئناف وبعد ذلك المحكمة الرياضية كأس أو يذهب إلى المحكمة الرياضية مباشرة".

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