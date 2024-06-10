شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينتظر المباراة الـ"100" بقميص منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد صلاح نجم منتخب مصر التواجد فى تشكيل الفراعنة أمام غينيا بيساو فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وستكون مباراة غينيا بيساو رقم 98 لمحمد صلاح بقميص منتخب مصر، حيث سبق وخاص 97 مباراة بقميص الفراعنة قبل هذه المواجهة، ليصبح على بعد مباراتين من المباراة المائة.

وكانت أول مباراة دولية 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون وفاز الفراعنة 2-1، وسجل 54 هدفًا خلال تلك المباريات، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب خلف حسام حسن، المدير الفني الحالي للفريق، والذي سجل 69 هدفًا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.



ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.