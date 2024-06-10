شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم الاثنين، بمنتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



مشوار مصر وغينيا بيساو قبل لقاء اليوم

مشوار مصر وغينيا بيساو في التصفيات

نجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولات الثلاث الأولى بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار، قبل أن يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة بالقاهرة.

وفى المقابل يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا سلبيًا.

يقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.