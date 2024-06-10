شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني فى الصدارة ومصر تسيطر على المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ41 على التوالي والـ251 فى تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث. وتقدمت نور الطيب لاعبة وادي دجلة 3 مراكز لتحتل التصنيف الرابع وبذلك يفرض الفراعنة سيطرتهم على أول 4 مراكز.

تصنيف السيدات 1ـ نور الشربيني 2ـ نوران جوهر 3ـ هانيا الحمامي 4ـ نور الطيب 5ـ البلجيكية نيلي جليس 6ـ الأمريكية أوليفيا ويفر 7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي 8ـ البلجيكية تيني جليس 9- روان العربي 10ـ الماليزية سيفا سينجاري

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