شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن غينيا بيساو منافس الفراعنة فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مواجهة غاية فى الأهمية فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، عندما يلتقى منتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر المباراة من أجل الفوز بالثلاث نقاط والوصول للنقطة 12 للتحليق بعيدا بصدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، بينما يسعى أصحاب الأرض لتحقيق المفاجأة والفوز على الفراعنة مستغلين عاملى الأرض والجمهور، خاصة أن غينيا بيساو في المركز الثانى بالمجموعة برصيد 5 نقاط.

ونرصد أبرز 7 معلومات عن منتخب غينيا بيساو والملقب بـ "الكلاب البرية"، قبل اللقاء المرتقب.

ـ القيمة التسويقية: 18 مليونا و680 ألف يورو

ـ متوسط الأعمار: 26 سنة و8 أشهر

ـ التصنيف العالمي للفيفا: رقم 116

ـ أغلى لاعب: ماما بالدي بقيمة 4 ملايين يورو

ـ أكبر لاعب: جوناس مينديس بسن 34 سنة

ـ خاض غينيا بيساو: 3 مباريات في التصفيات حقق انتصار وحيد وتعادل في مباراتين

ـ سجل لاعبو غينيا بيساو: هدفين واستقبلت شباكهم هدف واحد.