شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع الفراعنة قبل مواجهة غينيا بيساو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تحديا جديدا في السابعة مساء اليوم، الاثنين، عندما يقود المنتخب أمام غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



كشف حساب حسام حسن مع المنتخب

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

لعب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن 3 مباريات حققوا الفوز في مباراتين وخسروا لقاء وسجلوا 5 أهداف وتلقت شباكهم 5 أهداف أيضاً، وجاء اللقاء الأول أمام نيوويلندا وحقق الفراعنة الفوز بهدف نظيف، ثم مواجهة كرواتيا وانتهت بخسارة المنتخب بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولات الثلاث الأولى بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار، قبل أن يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة بالقاهرة.

وفى المقابل يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا سلبيًا.

يقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.