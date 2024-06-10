شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ترقى الممتاز تشتعل.. الحرس يتصدر والترسانة يحيى الآمال والسويس يبتعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت دورة ترقى الدورى الممتاز بعد مرور نصف المشوار ويتبقى النصف الآخر، لخطف بطاقة العبور للدورى الممتاز فى الموسم المقبل ومرافقة بتروجت وغزل المحلة اللذين صعدا بشكل مباشر من خلال دورى المحترفين.

حرس الحدود يواصل الصدارة

نجح فريق حرس الحدود فى مواصلة مشواره الناجح بعد تحقيق فوز صعب على منتخب السويس بهدف نظيف، لينفرد بصدارة ترتيب الدورة وذلك بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبى أمام سبورتنج فى الجولة الثانية بعد الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط فى صدارة ترتيب دورة ترقى الممتاز، من فوزين وتعادل، ليؤكد محمد مكى المدير الفنى للفريق فى تصريحات صحفية أن الحرس لا ينظر لنتائج الآخرين ويفكر دائما فى تحقيق الانتصارات.

الترسانة يعود ويشعل المنافسة

ونجح فريق الترسانة فى العودة للمنافسة بعد تحقيق أول فوز له فى الدورى على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف نظيفة، ليوجه إنذارا لباقى الفرق بأنه منافس قوى على بطاقة الصعود.

ويعد فريق الترسانة أقوى هجوم فى الدورة بعدما وصل للهدف الخامس فى 3 مباريات، حيث سجل الليبيرى أوجستين أوتو هدفين وميدو شلاطة هدفين أيضا، ليرفع فريق الترسانة رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثانى فى ترتيب دورة ترقى الممتاز.

وقال حسين شكرى، مدرب الترسانة فى تصريحات بعد المباراة، "كل المباريات صعبة والمواجهات قوية جدا والمشكلة مفيش وقت والمباريات متتالية بعد وقت من الراحة وكنت أتمنى أن نأخذ وقت ولكن محصلش وهنبدأ على طول الاستعداد للمباراة المقبلة".

منتخب السويس يبتعد

ابتعد منتخب السويس كثيرا عن المنافسة بعدما توقف رصيده عن نقطة واحد من 3 مباريات، ليفقد فرصة التأهل للدورى إكلينيكا، وتتبقى له فرص ضعيفة جدا بعد الهزيمة فى مباراتين والتعادل فى مباراة، ولم يسجل منتخب السويس أى هدف حتى الآن.



ويتمسك منتخب السويس بالأمل الأخير عندما يستضيف حرس الحدود فى الجولة الرابعة بالسويس من أجل خطف الثلاث نقاط وإيقاف قطار الحرس الذى يتصدر البطولة بعد فوزين وتعادل.

سبورتنج فى الصورة

ورغم هزيمة سبورتنج الكبيرة أمام الترسانة إلا أنه فى الصورة برصيد 4 نقاط، ويأمل فى تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة ورد الاعتبار عندما يستقبل الترسانة فى الإسكندرية وحصد النقاط الثلاث.

ترتيب جدول دورة الترقى بعد مباريات الجولة الثالثة..

1 حرس الحدود 7 نقاط

2 الترسانة 4 نقاط

3 سبورتنج 4 نقاط

4 منتخب السويس نقطة

موعد مباريات الجولة الرابعة من ترقى الممتاز

منتخب السويس ضد حرس الحدود "5 مساء"

سبورتنج ضد الترسانة "5 مساء"